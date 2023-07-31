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НовостиОбщество31 июля 2023 17:41

На скорой в Тверской области в бригаде фельдшеров не хватает персонала

Прокуратура выявила нарушения в деятельности станции скорой помощи
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В бригаде скорой помощи в Тверской области не хватает персонала

В бригаде скорой помощи в Тверской области не хватает персонала

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратурой Кувшиновского района выявлены нарушения в деятельности Тверской станции скорой медицинской помощи.

В частности, установлены факты осуществления круглосуточных дежурств фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи, не укомплектованной необходимым количеством персонала.

В отношении главного врача больницы возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предупреждение.

Постановление в законную силу не вступило. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.