На скорой в Тверской области в бригаде фельдшеров не хватает персонала

В бригаде скорой помощи в Тверской области не хватает персонала
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Прокуратурой Кувшиновского района выявлены нарушения в деятельности Тверской станции скорой медицинской помощи.
В частности, установлены факты осуществления круглосуточных дежурств фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи, не укомплектованной необходимым количеством персонала.
В отношении главного врача больницы возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предупреждение.
Постановление в законную силу не вступило. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.