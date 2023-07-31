В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области можно увидеть медведей на овсах

К осени животные приходят на подкормочные поля, где за ними можно понаблюдать. Фото: Мария Сидоренко

14 августа в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области открывается сезон наблюдения за медведями и другими животными на овсах, то есть на овсяных полях. Для этого будут организовываться специальные экскурсии.

"К осени животные приходят на подкормочные поля – полакомиться, набрать вес перед холодами. За один вечер, если повезёт, можно увидеть медведя, лося, кабана, енотовидную собаку. Часто можно увидеть и хищных птиц, например луня, - рассказывает специалист отдела экологического просвещения и туризма заповедника Мария Сидоренко. - Так как звери дикие, не прирученные, мы не можем гарантировать их появление на поле. Но! При хорошей погоде и соблюдении правил – шансы высокие!"