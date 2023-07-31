В Твери оштрафовали мать, которая посадила за руль автомобиля 10-летнего сына

В Твери мама доверила управление автомобилем 10-летнему сыну Фото: УГИБДД России по Тверской области

30 июля около 15:55 на Сахаровском шоссе в районе дома №17 в Твери инспекторы ДПС остановили автомобиль "Мерседес" под управлением 10-летнего мальчика.

Машину ребенку доверила мама.

- В отношении женщины составили административный материал и оштрафовали на 30 000 рублей, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Несовершеннолетний вместе с мамой доставлены в отдел по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции. Решается вопрос о постановке мальчика на профилактический учет и привлечении родителей ребенка к административной ответственности.