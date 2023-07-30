Жителей Твери ждет жаркая рабочая неделя

В Твери потеплеет до +28 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Предстоящая рабочая неделя в Тверской области будет жаркой. Теплые выходные задали тон погоде, и в ближайшие дни жара только будет набирать обороты.

В понедельник, 31 июля, воздух прогреется в Твери до +27 градусов, ночью до +15.

Начало августа тоже порадует. С 1 августа дневные температуры поднимутся до +28 градусов, ночи станут теплее - до +18, но заметно длиннее.

2 августа православная церковь отпразднует Ильин день, который является своего рода рубежом между летом и осенью.

С древних времен считалось, что "Илья-пророк два часа уволок", убавив световой день. Со 2 августа по народному календарю начинались холодные утренники, и вода становилась холодной и не пригодной для купания.