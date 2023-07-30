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НовостиОбщество30 июля 2023 16:31

На параде в честь дня ВМФ вспомнили выдающихся моряков из Твери

Бриг "Меркурий" совершил прдвиг во время русско-турецкой войны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На параде в честь дня ВМФ вспомнили выдающихся моряков из Твери

На параде в честь дня ВМФ вспомнили выдающихся моряков из Твери

Фото: Олег ЗОЛОТО

30 июля отмечается День военно-морского флота. На параде в честь праздника в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин упомянул подвиг брига "Меркурий" во время русско-турецкой войны.

14 мая 1829 года бриг в одиночку вступил в бой с двумя турецкими линкорами. Наши моряки вывели из строя оба линкора. Один из офицеров того боя был уроженец Твери лейтенант Фёдор Михайлович Новосильский. В последующем - адмирал, член Государственного совета Российской империи. Он родился в Твери в 1808 году.

За подвиг Фёдору Михайловичу "Всемилостивейше повелено внести в герб его Новосильского пистолет, как орудие, избранное им и прочими Офицерами брига Меркурия, для взорвания на воздух брига, при невозможности продолжать бой".

21 февраля 1834 года Федор Новосильский был назначен командиром брига «Меркурий».