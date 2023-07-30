На параде в честь дня ВМФ вспомнили выдающихся моряков из Твери Фото: Олег ЗОЛОТО

30 июля отмечается День военно-морского флота. На параде в честь праздника в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин упомянул подвиг брига "Меркурий" во время русско-турецкой войны.

14 мая 1829 года бриг в одиночку вступил в бой с двумя турецкими линкорами. Наши моряки вывели из строя оба линкора. Один из офицеров того боя был уроженец Твери лейтенант Фёдор Михайлович Новосильский. В последующем - адмирал, член Государственного совета Российской империи. Он родился в Твери в 1808 году.

За подвиг Фёдору Михайловичу "Всемилостивейше повелено внести в герб его Новосильского пистолет, как орудие, избранное им и прочими Офицерами брига Меркурия, для взорвания на воздух брига, при невозможности продолжать бой".

21 февраля 1834 года Федор Новосильский был назначен командиром брига «Меркурий».