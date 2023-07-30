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НовостиОбщество30 июля 2023 16:18

В Тверской области домашний щенок умер от парвовирусного энтерита

Смертельное вирусное заболевание у щенка выявили в тверской лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери у собаки выявили опасное инфекционное заболевание

В Твери у собаки выявили опасное инфекционное заболевание

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалистами Тверской испытательной лаборатории в ходе исследования установлена причина смерти домашнего щенка. Животное принадлежоло жителю Твери.

В биоматериале питомца была обнаружена ДНК парвовирусного энтерита собак.

- Это высококонтагиозное и остропротекающее вирусное заболевание, характеризующееся поражением преимущественно желудочно-кишечного тракта животного. К вирусной инфекции восприимчивы собаки всех пород, а наиболее чувствительны щенки, - объяснили специалисты.

Собачий парвовирус очень заразен, но не опасен для человека, им болеют только животные.

Полученные лабораторией результаты переданы владельцу домашнего животного.