В Тверской области домашний щенок умер от парвовирусного энтерита

В Твери у собаки выявили опасное инфекционное заболевание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалистами Тверской испытательной лаборатории в ходе исследования установлена причина смерти домашнего щенка. Животное принадлежоло жителю Твери.

В биоматериале питомца была обнаружена ДНК парвовирусного энтерита собак.

- Это высококонтагиозное и остропротекающее вирусное заболевание, характеризующееся поражением преимущественно желудочно-кишечного тракта животного. К вирусной инфекции восприимчивы собаки всех пород, а наиболее чувствительны щенки, - объяснили специалисты.

Собачий парвовирус очень заразен, но не опасен для человека, им болеют только животные.

Полученные лабораторией результаты переданы владельцу домашнего животного.