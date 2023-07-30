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НовостиОбщество30 июля 2023 7:32

За сутки в лесах Тверской области заблудились 22 человека

За месяц волонтеры приняли более 200 заявок на поиск людей в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За июль в лесах Тверской области заблудились более 200 человек

За июль в лесах Тверской области заблудились более 200 человек

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За сутки волонтеры ВПСО "Сова" приняли 23 заявки на поиск заблудившихся людей. 22 из них - лесные поиски.

Как рассказал оператор ВПСО "Сова", за неполный ещё июль заявок поступило больше 200.

Средний возраст заблудившихся - старше 70 лет. Часто люди страдают хроническими заболеваниями, уходя в лес, забывают телефон и лекарства.

- Отправляясь в лес, возьмите с собой заряженный телефон, воду, еду, лекарства и спички. А мы обязательно поможем, если что-то случиться, вы только немного помогите нам, - призывают волонтеры.