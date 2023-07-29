В Тверской области потеплеет до +26 градусов

В Твери потеплело до +25 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Лето наконец-то вернулось в Тверскую область. Суббота 29 июля выдалась солнечной и теплой. Днем столбики термометров поднялись до отметки +25 градусов, на радость дачникам и отдыхающим.

И это не предел. По данным Тверского гидрометцентра, в воскресенье, 30 июля, потеплеет еще на пару градусов. До +26 днем, +13 - ночью. Переменная облачность, без осадков. Северо-западный слабый ветер 5-10 м/с.

Комфортная погода для принятия солнечных ванн и отдыха на природе в последние июльские деньки.