В СК "Юбилейный" в Твери прошли пожарные учения

В спортивном комплексе "Юбилейный" спасатели потушили условный пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В спортивном комплексе "Юбилейный" в Твери прошли пожарно-тактические учения.

По задумке учений, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности возгорание произошло под трибуной ледовой арены. Люди оказались в опасности.

Работники вызвали пожарную охрану и включили системы оповещения. Началась эвакуация.

На место были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Был организован штаб пожаротушения.

- Пожарные успешно ликвидировали условный пожар. По итогам учения сотрудники службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области детально рассмотрели ход проведения учений и дали оценку действиям пожарных, - сообщили в пресс-службе МЧС.