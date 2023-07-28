В Тверской области мужчина забыл в банкомате 20 000 рублей

Мужчина забыл деньги в банкомате, а потом обратилсяв полицию Фото: Даниил ОПАРИН

В дежурную часть Калязинского отделения полиции обратился 28-летний местный житель и сообщил, что в фойе банка у него украли 20 000 рублей. Деньги пропали из лотка купюроприёмника банкомата.

По камерам полицейские заметили, что потерпевший отвлёкся от банкомата на телефон и забыл деньги. Купюры забрал другой посетитель - 57-летний житель Калязина. Ущерб мужчина возместил потерпевшему.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.