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НовостиОбщество28 июля 2023 14:27

В Тверской области мужчина забыл в банкомате 20 000 рублей

57-летний житель Калязина забрал чужие деньги из банкомата и стал фигурантом уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина забыл деньги в банкомате, а потом обратилсяв полицию

Мужчина забыл деньги в банкомате, а потом обратилсяв полицию

Фото: Даниил ОПАРИН

В дежурную часть Калязинского отделения полиции обратился 28-летний местный житель и сообщил, что в фойе банка у него украли 20 000 рублей. Деньги пропали из лотка купюроприёмника банкомата.

По камерам полицейские заметили, что потерпевший отвлёкся от банкомата на телефон и забыл деньги. Купюры забрал другой посетитель - 57-летний житель Калязина. Ущерб мужчина возместил потерпевшему.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.