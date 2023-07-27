Каждый житель Тверской области в месяц ест почти два килограмма печенья

Графика: Тверьстат

За первое полугодие 2023 года в Тверской области произведено 16,9 тысяч тонн кондитерских изделий, что более чем на четверть превышает данные за шесть месяцев прошлого года. В день на хлебопекарных предприятиях производили 63 тонны сладкого печенья. Такие данные приводит Тверьстат.

Лидирующую позицию (67%) в этой категории вкусной продукции занимает сладкое печенье. Его производство выросло за этот же период почти в 1,5 раза, так что в среднем на каждого жителя нашего региона в месяц приходилось около 1,6 кг этого лакомства.