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НовостиЭкономика27 июля 2023 10:35

Каждый житель Тверской области в месяц ест почти два килограмма печенья

За полгода в Тверской области произвели 16,9 тысяч тонн сладкого печенья
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

За первое полугодие 2023 года в Тверской области произведено 16,9 тысяч тонн кондитерских изделий, что более чем на четверть превышает данные за шесть месяцев прошлого года. В день на хлебопекарных предприятиях производили 63 тонны сладкого печенья. Такие данные приводит Тверьстат.

Лидирующую позицию (67%) в этой категории вкусной продукции занимает сладкое печенье. Его производство выросло за этот же период почти в 1,5 раза, так что в среднем на каждого жителя нашего региона в месяц приходилось около 1,6 кг этого лакомства.