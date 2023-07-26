27 детей из Бердянска отдыхают в оздоровительном лагере под Тверью

27 ребят из Бердянска отдыхают в оздоровительном летнем лагере «Чайка» Фото: ПТО

27 ребят из Бердянска отдыхают в оздоровительном летнем лагере «Чайка» Вышневолоцкого округа. Третья смена продлится до 13 августа.

Детей в отряды распределили по возрасту. В рамках летней кампании им проведут экскурсию по Твери, спортивные соревнования, мастер-классы.

В третью смену в регионе работают 106 лагерей: из них 22 - загородных, 29 - лагерей труда и отдыха, 5 - палаточных. В августе начнет работу третья смена в 50 лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ и учреждений дополнительного образования.

В августе в лагерях отдохнут 6625 школьников, в том числе 217 детей участников специальной военной операции - по поручению губернатора Игоря Рудени они обеспечиваются путевками в приоритетном порядке.