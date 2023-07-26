Житель Твери пожаловался, что мигранты выгоняют детей со школьного стадиона

СК и полиция проверяют сообщение о противоправных действиях мигрантов в Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

В одном из телеграм-каналов в Твери выявлена публикация о противоправных действиях мигрантов. Местный житель сообщил, мигранты выгоняют детей с территории школьного стадиона.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Проверку также проводят сотрудники тверской полиции.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.