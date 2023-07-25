В Твери перекроют движение по нечетной стороне бульвара Радищева
Фото: Алина НИЗАМОВА
В Твери с 8:00 утра 26 июля до 8:00 утра 7 августа будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, по нечетной стороне бульвара Радищева.
Проезд ограничат из-за ремонта на участке от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта. Работы будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой".
Подрядчику предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд и въезд из которых осуществляется на нечетную сторону бульвара Радищева.
Будьте внимательны на участке, выбирайте пути объезда.