Госавтоинспекторы провели рейд и наказали 100 пешеходов-нарушителей в Твери

С начала 2023 года на дорогах Твери произошло 55 наездов на пешеходов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы с 17 по 23 июля провели рейд на дорогах Твери и проверили соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами.

За время профилактического мероприятия было составлено 146 административных материалов в отношении водителей и пешеходов. Сто из них - в отношении пешеходов-нарушителей и 46 - в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.

По данным тверской Госавтоинспекции, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 55 аварий с пешеходами, 56 человек получили травмы.