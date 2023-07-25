В Твери за неделю оштрафовали 18 водителей электросамокатов

Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Электросамокат" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери с 17 по 23 июля госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Электросамокат".

В ходе рейда полицейскими было выявлено 18 водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения.

- За любое нарушение правил, относящихся к лицам, управляющим средствами индивидуальной мобильности, положен штраф 800 рублей, а если человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастет до 1000 или 1500 рублей. Лицам, не имеющим водительского удостоверения категории "М" и "А1", необходимо использовать маломощный электросамокат - не более 250 Вт. Штраф для нарушителей составит от 5000 до 15000 рублей, - напомнили в УГИБДД России по Тверской области.