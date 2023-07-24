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НовостиОбщество24 июля 2023 15:33

В Твери будут снимать многосерийный фильм "Чистосердечное призвание 4"

К работе съемочная группа приступает 24 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери снова будут снимать многосерийный фильм

В Твери снова будут снимать многосерийный фильм

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Администрация Твери рассмотрела и одобрила заявку общества с ограниченной ответственностью "Пиманов и партнеры" на проведение съемок многосерийного телевизионного художественного фильма "Чистосердечное призвание 4" на территории города.

Работа над детективом будет проходить с 24 июля по 27 декабря 2023 года.

Администрациям районов, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предписано оказать содействие съемочной группе.