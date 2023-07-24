14-летнего мальчика доставили в ДОКБ Твери на вертолете санавиации

14-летнего мальчика на вертолете доставили в Тверь Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

24 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Кимрской ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Кимрского муниципального округа для оказания неотложной помощи 14-летнему мальчику. Врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

По прилету, из аэродрома Змеёво пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу на реанимобиле скорой медицинской помощи.