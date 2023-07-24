Лжебанкиры обманули жителя Твери на 840 000 рублей

Мошенников ищет полиция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

57-летний тверичанин стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и Центрального банка и сообщиле о поступившей от имени потерпевшего заявки на кредит.

По инструкции звонивших мужчина оформил аналогичную заявку и перевел 840 000 рублей на "безопасные" счета. В полицию потерпевший не спешил, считая, что помог полиции в розыске преступников. Родственники посчитали иначе и уговорили мужчину написать заявление.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".