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НовостиОбщество24 июля 2023 9:05

За неделю клещи в Тверской области покусали еще 200 человек

Всего с начала сезона в больницы обратились 3700 жителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За неделю кдеши покусали 200 человек

За неделю кдеши покусали 200 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области предупреждает граждан о продолжении сезона активности клещей и проводит еженедельный мониторинг активности насекомых.

По состоянию на 19 июля в регионе зарегистрировано более 3700 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. За неделю количество обратившихся увеличилось на 200 человек. Показатель соответствует многолетнему уровню.

- Зарегистрированы единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом, - сообщют специалисты ведомства и напоминают, что при присасывании клеща необходимо немедленно обращаться за медпомощью.