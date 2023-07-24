За неделю клещи в Тверской области покусали еще 200 человек

За неделю кдеши покусали 200 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области предупреждает граждан о продолжении сезона активности клещей и проводит еженедельный мониторинг активности насекомых.

По состоянию на 19 июля в регионе зарегистрировано более 3700 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. За неделю количество обратившихся увеличилось на 200 человек. Показатель соответствует многолетнему уровню.

- Зарегистрированы единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом, - сообщют специалисты ведомства и напоминают, что при присасывании клеща необходимо немедленно обращаться за медпомощью.