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НовостиОбщество23 июля 2023 17:00

Пропавшую в Торжке 16-летнюю маму с ребёнком нашли сотрудники угрозыска

Девушка с ребёнком уехала в областной центр Тверь
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Пропавшая из интерната в Торжке несовершеннолетняя Мама с малышом нашлась в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области

Пропавшая из интерната в Торжке несовершеннолетняя Мама с малышом нашлась в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области

В Торжке Тверской области более суток шли поиски 16-летней молодой матери, которая 22 июля вместе со своим маленьким сыном ушла из учреждения «Мой семейный центр» и пропала. К розыском подключились полиция, прокуратура и Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по факту исчезновения молодой мамы. Вечером 23 июля девушка и ее сын были найдены в Твери сотрудниками уголовного розыска областного УМВД.

-Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Торжокский» совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 16-летняя девушка с своим малолетним сыном находится в городе Твери. Сотрудниками полиции несовершеннолетняя и её сын были найдены, предварительно противоправных действий в отношениях них не совершалось, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Следственный комитет уголовное дело пока не закрывает. В ведомстве сообщают, что в ближайшее время девушку опросит следователь следственного отдела областного СУ СК с целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия.

Тем временем в соцсетях широко обсуждается случай ухода из семейного центра девушки с ребёнком. Пользователи высказываются о том, что необходимо проверить центр, из которого уходят постоялицы с малолетними детьми.