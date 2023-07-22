В Тверской области за два дня пропали две несовершеннолетние девушки

Пропали две девушки: Виктория Зорина и Нармин Халилова. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В регионе ищут 15-летнюю Викторию Зорину из Твери и 17-летнюю Нармину Халилову из Конаково.

Виктория пропала 20 июля. Ее приметы: рост 170 см, стройная, рыжие волосы, голубые глаза. Носит очки. Одета в рубашку с красно-синей клеткой, голубые джинсы, на ногах - белые кроссовки.

Нармин ушла из дома и не вернулась 21 июля. Ее приметы: рост 160 см, стройная, каштановые волосы, карие глаза. Как одета, информации нет.

Всех, у кого есть информация о пропавших, просят обращаться в Следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону 8-930-179-00-69. Также можно сообщать по номеру 112 или волонтерам поискового-спасательного отряда "Сова": 8-904-014-12-34.