В Твери нужен добрый хозяин котику и собачке, которые долго жили в ужасных условиях

Им нужен добрый человек. Фото: VK/Инициативная группа по защите животных

В Твери хозяева годами держали в жутких условиях и мучали кота и собачку. Бессердечные хозяева умерли, но бедным животным теперь и вовсе грозит смерть. О этом сообщили паблике тверской Инициативной группы по защите животных.

- Котик, который все свои семь лет жил в ванне, у него даже имени нет. В истощенном состоянии, с панцирем из колтунов на спине, зубы с одной стороны выбиты (когда пытался выбежать в комнату, его ногами заталкивали обратно в ванну). Очень спокойный и ласковый, в лоточек ходит. И собачка 14 лет, под левой лапкой огромная опухоль, человекоориентирована очень, радуется малейшей ласке, миниатюрная, до выгула терпит, - описали несчастных животных зоозащитники.

Сейчас собачка и котик находятся в ужасных условиях пустой квартире. Хорошо, что неравнодушные соседи ухаживают за ними.

Однако, как пишут зоозащитники, наследник бывших хозяев может застрелить песика и кота.

Им очень нужен добрый хозяин. Волонтеры, у которых у самих по много животных, надеются, что такой человек найдется.