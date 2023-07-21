В Тверской области ранее судимый мужчина избил 94-летнюю старушку из-за желания выпить

Полицейские задержали подозреваемого в избиении старушки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Осташковском городском округе 94-летняя старушка была избита неким мужчиной, который напал на на нее в ее же доме.

По данным полиции, 30-летний ранее судимый житель посёлка Сиговка в пьяном состоянии зашёл в дом пенсионерке через незапертую входную дверь и потребовал деньги на алкоголь. Старушка отказала, тогда пьяный негодяй накинулся на бабушку с кулаками, избил ее и забрал из кошелька 5000 рублей. При этом, чтобы старушка не смогла кому-нибудь позвонить и вызвать помощь, еще и сломал ее мобильный телефон.

Избитую бабушку только на следующий день обнаружила ее дочь и немедленно обратились в полицию. Пенсионерка была госпитализирована.

Оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого. Его нашли и задержали.

- По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщила пресс-служба областного УМВД. - Фигурант задержан в порядке статей 91 – 92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.