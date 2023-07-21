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НовостиОбщество21 июля 2023 11:29

В Тверь в детскую больницу на вертолете санавиации МЧС доставили ребенка

Его транспортировали из Бежецкой ЦРБ
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Вертолеты авиации МЧС России по Тверской области помогает быстро транспортировать людей, которым требуется неотложная медицинская помощь. Фото: МЧС

Вертолеты авиации МЧС России по Тверской области помогает быстро транспортировать людей, которым требуется неотложная медицинская помощь. Фото: МЧС

21 июля вертолет санитарной авиации МЧС России оперативно доставил в Тверь ребенка для оказания ему неотложной медицинской помощи. Маленького пациента госпитализировали в детскую областную больницу.

На вертолете Ка-32 МЧС России в Бежецкую ЦРБ вылетала бригада врачей. В результате осмотра было принято решение срочно транспортировать ребенка на вертолете в Тверь, так как тут ему можно оказать более высокотехнологичную помощь.

Вертолет приземлился на аэродроме в Змеево, откуда ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.