В Тверь в детскую больницу на вертолете санавиации МЧС доставили ребенка

Вертолеты авиации МЧС России по Тверской области помогает быстро транспортировать людей, которым требуется неотложная медицинская помощь. Фото: МЧС

21 июля вертолет санитарной авиации МЧС России оперативно доставил в Тверь ребенка для оказания ему неотложной медицинской помощи. Маленького пациента госпитализировали в детскую областную больницу.

На вертолете Ка-32 МЧС России в Бежецкую ЦРБ вылетала бригада врачей. В результате осмотра было принято решение срочно транспортировать ребенка на вертолете в Тверь, так как тут ему можно оказать более высокотехнологичную помощь.

Вертолет приземлился на аэродроме в Змеево, откуда ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.