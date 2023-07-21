В Тверской области любителя пьяной езды лишили прав и отправили в колонию

Суд вынес приговор любителю пьяной езды. Фото: Архив "КП"

29-летний житель Оленинского округа понес наказание за то, что он ездил на машине пьяным, причем не в первый раз.

Как сообщила областная прокуратура, ему было предъявлено обвинение по части второй статьи 264.1 УК РФ (за управление машиной лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного этой же статьей, но частью первой).

Он садился за руль пьяным в феврале этого года, уже имея административное наказание за отказ от прохождения медосвидетельствования.

В итоге мужчину приговорили к году колонии-поселения, лишении прав на 4,5 года и конфискация автомобиля в пользу государства.