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НовостиПроисшествия20 июля 2023 8:05

Жительница Твери инвестировала на сомнительной бирже 700 000 рублей

И нарвалась на мошенников
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Потерпевшая лишилась денег при попытке заработать на бирже

Потерпевшая лишилась денег при попытке заработать на бирже

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В полицию обратилась 39-летняя жительница Твери и сообщила, что увидела в Интернете объявление о заработке на биржевой платформе, дала согласие на сотрудничество. Потерпевшей позвонили менеджеры и проинструктировали, как создать личный кабинет на бирже. Несколько дней женщина переводила деньги через мобильное приложение банка на разные банковские карты физлиц. Общая сумма составила 700 000 рублей. Вернуть деньги заявительница не смогла и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.