Август в Тверской области стартует с 30-градусной жары

На городском пляже в Твери будет жарко. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Август в Тверской области начнется с 30-градусной жары. Об этом 19 июля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Раньше по климату как раз именно на этот стык двух месяцев приходилась макушка лета, когда среднесуточная температура воздуха достигала наивысшей точки в году», - отметил синоптик.

Тем не менее, что касается долгосрочного прогноза на август, то он, скорее всего, будет нестабильным - средняя температура августа в Центральной России на 0,5…2 градуса превысит норму, а вот осадков может выпасть на 10-30% больше нормы. Напомним, что нормальная температура летом для средней полосы России не должна превышать ночью +11…+16, днем +21…+26.

Что касается июля, то до конца месяца погода кардинально не изменится. Средняя температура будет держаться у отметки +20 градусов, будет дождливо и пасмурно.