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НовостиОбщество20 июля 2023 5:21

Разрушенный храм в Тверской области помогают восстанавливать волонтеры из Африки

На восстановлении церкви работает международный стройотряд
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Волонтеры у стен храма. Фото: VK/ Тверская епархия

Волонтеры у стен храма. Фото: VK/ Тверская епархия

В Богоявленском храме Старицкого Свято-Успенского монастыря в деревни Глебово начал работу стройотряд международного волонтерского движения «Жар-птица». Среди участников волонтеры из стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Добровольцы расчищают руины храма и занимаются сортировкой стройматериалов, удалением растительности из кирпичной кладки.

Русско-китайский культурный центр «Жар-птица» организует международные волонтёрские молодёжные строительные отряды по восстановлению русских культурно-исторических памятников уже несколько лет.

В поездках совместно участвуют российская, китайская молодёжь и другие иностранцы, большинство – студенты различных московских вузов. В числе иностранных волонтёров в наших строительных отрядах уже успели потрудиться представители более 20 стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

- В поездках добровольцы не только делают доброе дело, но и знакомятся с русской культурой и традициями, погружаются в уникальную атмосферу подлинной российской истории, получают навыки коммуникации в дружной международной среде, - сообщают в Тверской епархии.

Для иностранцев это ещё и хорошая возможность попрактиковаться в русском языке вне стен университета.

Перед началом работ прошел молебен. Фото: VK/ Тверская епархия

Перед началом работ прошел молебен. Фото: VK/ Тверская епархия