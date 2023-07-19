В ДОКБ Твери на вертолете санавиации доставили ребенка

Помощь санавиации потребовалась ребенку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

19 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Бежецкой ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел в ЦРБ для оказания помощи ребенку. На месте врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

- По прибытии, с аэродрома Змеево пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу Твери на автомобиле бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.