В ДОКБ Твери на вертолете санавиации доставили ребенка

Помощь санавиации потребовалась ребенку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
19 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Бежецкой ЦРБ.
Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел в ЦРБ для оказания помощи ребенку. На месте врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.
- По прибытии, с аэродрома Змеево пациент был доставлен в детскую областную клиническую больницу Твери на автомобиле бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.