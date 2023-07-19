В Твери продолжаются работы по уничтожению борщевика

От борщевика планируют очистить 55 га территорий Фото: администрация Твери

В Твери специалистами МБУ «Зеленстрой» и МУП «ЖЭК» продолжаются работы по ликвидации борщевика Сосновского.

В 2023 году предусмотрено уничтожение борщевика на площади 55 гектар. Растение удаляют комбинированным методом (механическим и химическим) с применением гербицидов производят работы в поселке Сахарово, на территории у Восточного моста, в деревне Старая Константиновка, СНТ «Светлый», на Московском шоссе, в поселке Керамический завод, в деревне Никифоровское.

Работники МУП «ЖЭК» косят и вывозят траву вдоль дорог, что препятствует распространению на территории города борщевика.

- По состоянию на начало этой недели проведена первичная обработка порядка 40 гектар общественных территорий. Повторная обработка запланирована на август- сентябрь, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

В районах города продолжается мониторинт территорий распространения борщевика. Очаги произрастания заносятся в единый реестр.