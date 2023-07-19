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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:14

СК проводит проверку по факту гибели женщины в реке Донховка Тверской области

Устанавливаются обстоятельства ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пожилая женщина утонула в реке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пожилая женщина утонула в реке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту обнаружения тела пожилой женщины, 1941 года рождения, в акватории реки Донховка следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Место происшествия осмотрел следователь, опрошены очевидцы.

Для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.