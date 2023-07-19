СК проводит проверку по факту гибели женщины в реке Донховка Тверской области

Пожилая женщина утонула в реке Фото: СУ СК РФ по Тверской области
По факту обнаружения тела пожилой женщины, 1941 года рождения, в акватории реки Донховка следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Место происшествия осмотрел следователь, опрошены очевидцы.
Для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства ЧП.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.