В Тверской области в 2023 году завершат ремонт дороги между Торжком и Осташковым

Ремонт трассы ведется в рамках нацпроекта.
Фото: ПТО
В этом году ремонт трассы Торжок – Осташков будет завершен на полном ее протяжении. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
По автодороге Торжок - Осташков проходит один из ключевых туристических маршрутов в Верхневолжье. Он ведет к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку реки Волги. Также трасса соединяет между собой северо-западные территории региона и обеспечивает их связь с федеральной дорогой М-10 «Россия».
Дорога Торжок - Осташков ремонтируется поэтапно с 2019 года. За четыре года в надлежащее состояние привели 89 км. В 2023-м завершат ремонт оставшихся 26,7 км.
- При ремонте дороги применяется технология холодной регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие сначала фрезеруют, после чего устраивают выравнивающий слой из органоминеральной смеси, затем - два слоя асфальтобетона, - уточнила пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что новое покрытие уложено на протяжение 21 км дороги.
Как не так давно отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2023 году ремонтируют 830 км дорог - на треть больше, чем в 2022-м.