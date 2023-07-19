В Тверской области в 2023 году завершат ремонт дороги между Торжком и Осташковым

Ремонт трассы ведется в рамках нацпроекта. Фото: ПТО

В этом году ремонт трассы Торжок – Осташков будет завершен на полном ее протяжении. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По автодороге Торжок - Осташков проходит один из ключевых туристических маршрутов в Верхневолжье. Он ведет к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку реки Волги. Также трасса соединяет между собой северо-западные территории региона и обеспечивает их связь с федеральной дорогой М-10 «Россия».

Дорога Торжок - Осташков ремонтируется поэтапно с 2019 года. За четыре года в надлежащее состояние привели 89 км. В 2023-м завершат ремонт оставшихся 26,7 км.

- При ремонте дороги применяется технология холодной регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие сначала фрезеруют, после чего устраивают выравнивающий слой из органоминеральной смеси, затем - два слоя асфальтобетона, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что новое покрытие уложено на протяжение 21 км дороги.

Как не так давно отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2023 году ремонтируют 830 км дорог - на треть больше, чем в 2022-м.