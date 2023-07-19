За долги по зарплате оштрафовали руководителя организации в Тверской области

Руководителя оштрафовали на 11 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Весьегонского района проведена проверка деятельности общества с ограниченной ответственностью и установлено, что в организации нарушены сроки выплаты заработной платы за февраль-апрель 2023 года.

Выплата осуществлялась один раз в месяц, денежная компенсации за каждый день ее задержки не выплачивалась.

Директору Общества внесено представление, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Руководитель оштрафован на 11 000 рублей.