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НовостиОбщество17 июля 2023 15:09

Под Тверью выполнено 75% работ по рекультивации свалки на Бежецком шоссе

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Старая свалка под Тверью ликвидируется.

Старая свалка под Тверью ликвидируется.

Фото: ПТО

Продолжаются работы по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов под Тверью - на 13 км Бежецкого шоссе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, выполнено уже 75% от запланированного объема ликвидации мусорного полигона.

Работы ведутся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Уточняется, что завершено формирование проектного тела полигона, системы сбора фильтрата, противофильтрационной завесы, устройство нижнего защитного экрана и армогрунтовой стены. Ведется монтаж насосного и емкостного оборудования, очистных сооружений фильтрата и системы дегазации.

На месте работ.

На месте работ.

Фото: ПТО

В прошлом году по нацпроекту «Экология» были рекультивированы свалки ТКО в Кимрах и Нелидово.