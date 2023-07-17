Под Тверью выполнено 75% работ по рекультивации свалки на Бежецком шоссе

Старая свалка под Тверью ликвидируется. Фото: ПТО

Продолжаются работы по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов под Тверью - на 13 км Бежецкого шоссе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, выполнено уже 75% от запланированного объема ликвидации мусорного полигона.

Работы ведутся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Уточняется, что завершено формирование проектного тела полигона, системы сбора фильтрата, противофильтрационной завесы, устройство нижнего защитного экрана и армогрунтовой стены. Ведется монтаж насосного и емкостного оборудования, очистных сооружений фильтрата и системы дегазации.

На месте работ. Фото: ПТО

В прошлом году по нацпроекту «Экология» были рекультивированы свалки ТКО в Кимрах и Нелидово.