Лариса Долина и другие звезды эстрады выступили на фестивале "Дементьев-Фест" в Твери

Лариса Долина и другие звезды эстрады выступили на фестивале "Дементьев-Фест" Фото: ПТО/Андрей Зубов

16 июля Почетному гражданину города Твери и Тверской области, Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву исполнилось бы 95 лет. Днем в Твери прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилею выдающегося земляка.

Финалом празднования стал масштабный концерт с участием звезд российской эстрады.

К участникам и гостям обратился губернатор Игорь Руденя.

- Все творчество Андрея Дементьева проникнуто искренней любовью к России, служит сохранению традиционных нравственных ценностей и богатейшего культурного и духовного наследия нашей страны. Важно, что фестиваль год от года собирает на малой родине поэта в городе Твери друзей и почитателей незаурядного таланта Андрея Дмитриевича, – сказано в приветствии от главы региона.

Ведущими концерта стали Народная артистка РСФСР Анна Шатилова и Заслуженный артист России Максим Аверин. На сцене Театральной площади выступили Народные артисты России Лариса Долина, Олег Погудин, певец, композитор Николай Рябуха, участницы шоу «Голос» Александра Воробьёва и Валентина Бирюкова, а также хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика».