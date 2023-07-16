В День города в Твери проходят спортивные состязания

В Твери проходят спортивные состязания Фото: администрация Твери

В День города на набережной Афанасия Никитина в Твери проходят спортивные мероприятия.

Состязания стартовали в 5:30 утра с чемпионата по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна». В полдень началась городская зарядка, состоялись показательные выступления спортсменов, а также церемония награждение знаками отличия ГТО, заслуженные награды получили также победители и призеры проекта «ПРОбегТверь2023».

В течения дня на городском пляже проходят чемпионат города Твери по пляжному волейболу «Золотой песок», турнир по настольному теннису «Топ-спин на пляже», командный турнир по теннису «Кубок Дня города», спортивная программа от Центра ГТО.

В устье Тверцы прошла парусная регата «Паруса Твери», в акватории Волги проходит водный фестиваль на лодках класса «Дракон».