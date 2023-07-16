В День города в парке Победы в Твери организована военно-патриотическая программа

В День города в Твери проходят военно-патриотические мероприятия Фото: администрация Твери

В День города в парке Победы организована концертно-развлекательная программа. В парке выставлено несколько локаций для спортивных, народных, подвижных и настольных игр, организованы концерты.

В 13:00 начнется патриотическая программа «Как будто лишь одну минуту стоит над миром тишина». Будут работать интерактивные площадки от Управления ГИБДД, Тверских военно-исторических клубов, Федерации дзюдо, Муниципальной библиотечной системы.

На военно-патриотической площадке «Эпоха» установят два шатра, там организована выставка вооружения и доспехов Древней Руси, площадка потешных боев на мягком безопасном снаряжении.

Работает летний читальный зал, праздничные фотозоны, мастер-классы.

С 15:00 до 15:45 состоится выступление оркестра народных инструментов им. В.В. Андреева, с 16:00 до 18:00 пройдет концерт творческих коллективов Досугового центра «Мир».