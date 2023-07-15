Под Старицей в Тверской области студенческая экспедиция обнаружила останки животных Ледникового периода

Студенты геофака ТвГУ на практике. Фото: VK/ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ | ТВГУ

Студенческая экспедиция первокурсников факультета географии и геоэкологии Тверского госуниверситета обнаружила в Старицком районе Тверской области останки животных эпохи Ледникового периода. Возраст находки более 12 тыс. лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Известняковые карьеры под Старицей изобилуют древними артефактами - здесь археологи находят спириферы, белемниты, кристаллические щетки, иглы морских ежей. Но такая находка случилась впервые.

«В одном из карьеров Старицкого района Тверской области студентами Тверского государственного университета были обнаружены останки животных эпохи плейстоцена: фрагменты зубов (включая бивни), черепа, трубчатых костей мамонта, часть черепа овцебыка, кость шерстистого носорога. Среди переработанной ледником породы были отобраны фрагменты животных более древней эпохи - каменноугольного периода - кораллов, плеченогих, иглокожих", - сообщает ТАСС.

Как поясняют специалисты, уникальность находки заключается именно в наборе останков, ее составляющих.

Студенты-практиканты таким находкам очень рады, хотя многие и были в карьерах под Старицей ранее, но не предполагали, что можно найти столь интересные артефакты.

«Вместе с руководителем практики, доцентом кафедры физ. географии и экологии Жеренковым А. Г. совершили открытия. Впервые за десятилетия студентами были обнаружены палеонтологические находки эпохи палеолита, а также находки времен среднего и верхнего карбона» - говорится в сообщении об окончании практики студентов первого курса на официальной странице факультета в соцсети.