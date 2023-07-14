В День города в Твери пройдет масштабный "Контроль трезвости"

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" в выходные Фото: Виктория ТУШКОВА

В предстоящие выходные с 14 по 16 июля, в целях профилактики ДТП с участием пьяных водителей, на территории Тверской области будет проводиться рейд "Контроль трезвости". Профилактическое мероприятие проведет Госавтоинспекция Тверской области.

Инспекторы призывают жителей сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Звоните по телефонам дежурной части: 02 или 102.