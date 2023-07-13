В Твери полицейские патрулируют прогулочные зоны

Стражи порядка пресекают факты употребления несовершеннолетними спиртных напитков и проводят профилактические беседы. Фото: УМВД России по Тверской области.

В Твери полицейские патрулируют традиционные прогулочные зоны: улицу Трёхсвятскую, набережные Степана Разина и Афанасия Никитина, исторический центр города.

"В ходе патрулирования полицейские уделяют внимание пресечению безнадзорности детей и подростков, а также предупреждению правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области.

С этими целями сотрудники патрульно-постовой службы полиции и подразделений по делам несовершеннолетних проверяют дворовые территории, игровые площадки, точки общественного питания.

Стражи порядка пресекают факты употребления несовершеннолетними спиртных напитков и проводят профилактические беседы.