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НовостиОбщество13 июля 2023 15:56

В Твери полицейские патрулируют прогулочные зоны

Полицейские уделяют особое внимание пресечению безнадзорности и безопасности детей и подростков
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Стражи порядка пресекают факты употребления несовершеннолетними спиртных напитков и проводят профилактические беседы. Фото: УМВД России по Тверской области.

Стражи порядка пресекают факты употребления несовершеннолетними спиртных напитков и проводят профилактические беседы. Фото: УМВД России по Тверской области.

В Твери полицейские патрулируют традиционные прогулочные зоны: улицу Трёхсвятскую, набережные Степана Разина и Афанасия Никитина, исторический центр города.

"В ходе патрулирования полицейские уделяют внимание пресечению безнадзорности детей и подростков, а также предупреждению правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тверской области.

С этими целями сотрудники патрульно-постовой службы полиции и подразделений по делам несовершеннолетних проверяют дворовые территории, игровые площадки, точки общественного питания.

Стражи порядка пресекают факты употребления несовершеннолетними спиртных напитков и проводят профилактические беседы.