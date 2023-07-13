Стелу Героям России установят в Твери

Стелы Героям России установят в Твери Фото: администрация Твери

В Твери в микрорайоне Мамулино, на улице Георгиевская, 12 установят стелу Героям России. Мемориал появится на территории школы №52. На нем будут увекочевечены имена Героев России Валерия Иванова, Ильи Касьянова, Игоря Баталова.

Соответствующее постановление подписал глава Твери Алексей Огоньков. Ранее решение было принято депутатами Тверской гордумы.

Инициативной группе жителей города поручено организовать мероприятия по проектированию, изготовлению и монтажу стелы.