В Конаково Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО Алексеем Блиновым

Прощание с военнослужащим пройдет в местном ДК. Фото: VK/администрация Конаковского района

13 июля в Конаково Тверской области простятся с участником СВО Алексеем Блиновым. О предстоящей траурной панихиде сообщает Администрация Конаковского района на официальной страничке в соцсети.

Алексей Блинов родился в 1982 году.

- Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ЛНР у населенного пункта Малая Макеевка, - сообщили в районной администрации.

Прощание с военнослужащим пройдёт в Доме культуры «Современник» по адресу: Конаково, ул. Набережная Волги, д.25. Начало панихиды в 10.00.