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НовостиОбщество12 июля 2023 6:56

Прокуратура выявила нарушения в организации питания в пришкольных лагерях в Тверской области

Руководители оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения в пришкольных лагерях

Прокуратура выявила нарушения в пришкольных лагерях

Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности летних оздоровительных пришкольных лагерей на базе Кувшиновской школы №2, Тысяцкой и Сокольнической школ.

Установлено, что в лагерях меню разработано без учета возрастных групп детей, отбор суточных проб не проводился, на окнах отсутствовали москитные сетки.

В этой связи руководителям учреждений внесены представления, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руководители лагерей привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 9000 рублей.