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НовостиОбщество11 июля 2023 9:50

В Калязине городскую баню будут ремонтировать по требованию прокуратуры

Помещения находятся в аварийном состоянии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Баню в Кализине потребовала отремонтировать прокуратура

Баню в Кализине потребовала отремонтировать прокуратура

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Калязинского района установлено, что городская баня на улице Ленина в Калязине не отвечает требованиям безопасности людей, сохранности их имущества.

Стены, полы и кровля находятся в аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление к администрации с требованием провести ремонт здания бани. До полного устранения нарушений баня будет закрыта.

Требования прокурора удовлетворены.