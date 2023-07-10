Сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в окне многоэтажки в Твери

Кот застрял в окне на седьмом этаже Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 июля в Твери помощь спасателей потребовалась несчастному домашнему коту, который по нелепой случайности застрял в окне балкона на седьмом этаже. Животное повисло в открытом на проветривание окне, задними лапами наружу. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Заволжье.

Первой на призывное мяуканье отреагировала прохожая. Женщина увидела, что кот висит в окне и явно нуждается в помощи, и вызвала МЧС.

Хозяев дома не было.

Спасатели втолкнули кота обратно на балкон, животное не пострадало Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- На место поехало отделение пожарно-спасательной части №4. Чтобы достать кота, потребовалось установить автолестницу. Пожарный поднялся по лестнице к висевшему коту и аккуратно просунул его внутрь балкона, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В результате ЧП котик не пострадал, уже отошел от шока и готов к новым приключениям.