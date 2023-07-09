Жителей Тверской области приглашают в волонтёрскую экспедицию «По пути с добром»

Новые молодёжные социально значимые проекты запускает Росмолодёжь. Фото: dobro.ru

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках национального проекта «Образование» запускает новые социально значимые проекты - конкурс творческих идей «Росмолодёжь.Добро» и экспедицию «По пути с добром». Стать их участниками приглашают жителей Тверской области.

Целью мероприятий является вовлечение молодых людей в добровольческую сферу.

Творческий конкурс «Росмолодёжь.Добро» включает несколько номинаций, посвящённых волонтёрству. Подать заявку на участие могут все жители Тверской области, граждане РФ, в возрасте от 14 лет. Все подробности можно узнать на сайте конкурса.

Волонтёрская экспедиция «По пути с добром» пройдёт 3 по 8 октября по речному маршруту Волгоград – Самара – Саратов – Казань. В программу экспедиции включены лектории по основам добровольческой деятельности, комплекс волонтёрских мероприятий, знакомство с местными достопримечательностями, акции, флешмобы и другие события.

Чтобы попасть в экспедицию, нужно пройти конкурс. Регистрация на конкурс для участия в Экспедиции проводится до 1 августа. Подробности можно узнать на сайте. К участию в конкурсе допускаются жители Тверской области - граждане Российской Федерации в возрасте от 17 до 35 лет включительно, а также молодые семьи.