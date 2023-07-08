Одна из вышек РТРС в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Селижарово и Торопце на следующей неделе зрители могут не увидеть любимые телепередачи. Это следует из официального сообщения на официальном сайте Тверского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.

10 - 16 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.

11 июля в Селижарово могут отключать Радио России, первый и второй мультиплекс, Авторадио.

11 — 13 июля в Торопце могут отключать первый и второй мультиплекс, Радио России.