Одна из вышек РТРС в Твери.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В Селижарово и Торопце на следующей неделе зрители могут не увидеть любимые телепередачи. Это следует из официального сообщения на официальном сайте Тверского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.
10 - 16 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.
11 июля в Селижарово могут отключать Радио России, первый и второй мультиплекс, Авторадио.
11 — 13 июля в Торопце могут отключать первый и второй мультиплекс, Радио России.