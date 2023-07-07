В Тверской области работает электронный навигатор колледжей

Интерактивная карта системы профессионального образования Тверской области. Фото: copp69.ru

В Тверской области начал работу электронный навигатор колледжей - Интерактивная карта системы профессионального образования Тверской области.

Там можно найти информацию о востребованных профессиях, которым можно обучиться во всех колледжах региона.

Кроме того навигатор покажет перечень реализуемых образовательных программ, информацию об условиях и этапах поступления, даты приёмных кампаний, количество бюджетных и внебюджетных мест, информацию о сотрудничестве колледжей с организациями-партнерами.