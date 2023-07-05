Жители Тверской области чаще используют карты, чем снимают наличные

За первые три месяца 2023 года тверичане обналичили с карт 3,5 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Тверского региона чаще используют карты, чем снимают наличные. Статистику озвучил Центральный Банк. Объем безналичных операций превысил 45 млрд рублей.

За первые три месяца текущего года тверичане совершили 3,5 млн операций по получению наличных с карты - это на 14% меньше, чем в первом квартале 2022 года. При этом число безналичных платежей выросло на 4% - до 60,2 млн операций.

В среднем за день в регионе делают 670 тысяч безналичных оплат на общую сумму в 500 млн рублей. С января по март 2023 года суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг превысил 44,6 млрд рублей. Средний чек при этом составил около 1 400 рублей.

На начало апреля 2023 года у жителей региона на руках было более 2,8 млн платежных карт, это на 21% больше, чем в первом квартале прошлого года.